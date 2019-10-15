أمير الكويت يعود إلى بلاده الأربعاء بعد فحوص طبية بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بلاده، غدا الأربعاء، بعد فحوص طبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة أنباء الكويت إن نتائج الفحوص الطبية لأمير الكويت تكللت بالتوفيق والنجاح.

كان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعرب عن بالغ شكره وتقديره لكل المسؤولين في بلاده والشيوخ وقادة الدول العربية الذين اطمأنوا على صحته خلال الأيام الماضية.

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كما أعرب عن تقديره للمشاعر الطيبة والدعوات الصادقة والمتابعة المستمرة للاطمئنان على صحته، بعد إجرائه الفحوص الطبية في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال وسائل الاتصال كافة.

وعبّر الشيخ صباح الأحمد الجابر عن خالص شكره وعظيم امتنانه لكل من اطمأن على صحته من إخوانه أصحاب قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.

والجمعة 13 سبتمبر/أيلول الماضي، غادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى في أمريكا بعد إتمام الفحوص الطبية.