روسيا: الجيش السوري يسيطر على ألف كيلو بمحيط منبج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، سيطرة قوات الجيش السوري على منطقة مساحتها تزيد على ألف كيلومتر مربع حول مدينة منبج.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الدفاع الروسية أن قوات الجيش السوري سيطرت أيضا على قاعدة الطبقة الجوية ومحطتين للطاقة الكهرومائية وجسور عدة على نهر الفرات.

ودخلت وحدات عسكرية من الجيش السوري، أمس الإثنين، مدينة منبج الاستراتيجية في شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي"، في وقت أكد قيادي في مجلس منبج العسكري، الذي يتولى السيطرة على المدينة، أنها "دخلت المدينة وانتشرت على خطوط الجبهة".

دخول قوات الجيش السوري مدينة منبج يأتي بالتزامن مع العدوان التركي الذي أطلقه الرئيس رجب طيب أردوغان، وأوقع العديد من القتلى بصفوف المدنيين ونزوح الآلاف.