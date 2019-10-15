تقرير أممي: 85 قتيلا خلال انتخابات الرئاسة الأفغانية

قال تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أعمال العنف التي وقعت خلال انتخابات الرئاسة التي أجريت الشهر الماضي في أفغانستان خلفت 85 قتيلا مدنيا و370 مصابا.



وتسببت حركة طالبان في سقوط الجانب الأكبر من الضحايا عندما هاجموا عددا من مراكز الاقتراع في محاولة لتعطيل التصويت.

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وأدلى ربع عدد الناخبين المسجلين بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي بعد تهديد طالبان باستعمال العنف.

وقال تاماديتشي يماماتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان في التقرير إن "أعمال العنف التي استهدفت عمدا الناخبين والقائمين على الانتخابات والمشاركين في الحملات الانتخابية ومواقع المؤتمرات الانتخابية ومراكز الاقتراع غير مقبولة بالمرة".

وجاء في التقرير أن أكثر من ثلث الضحايا المدنيين أطفال، كما تضمن أن 28 قتيلا و250 مصابا سقطوا في يوم التصويت، بينما قتل الباقون قبله وبعده.