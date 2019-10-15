انت الان تتابع إصابة عائلة إسرائيلية بـ"صاعقة برق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أفادت مصادر إعلامية عبرية، بأن خمسة أشخاص من عائلة واحدة، نقلوا إلى المستشفى جراء صاعقة أصابتهم على شاطئ "زكيم" في محيط قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى "برزلاي" في عسقلان لتلقي العلاج، بعد أن جرى إسعافهم بشكل أولي في المكان.
من جهتها أكدت مصادر طبية، أن من بين المصابين شابا (20 عاما) في وضع حرج للغاية، وامرأة (30 عاما) في حالة صعبة، ولكنها مستقرة، وشابا وصفت إصابته بالمتوسطة، أما المصابان الآخران فوصفت إصابتهما ما بين متوسطة إلى طفيفة.
وبحسب نتائج التحقيق الأولية في الحادث، فإن "المصابين كانوا يمسكون بأدوات معدنية عندما تعرضوا لصعقة البرق".
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