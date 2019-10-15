شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يبدأ زيارة إلى دولة الإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الثلاثاء)، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن تشهد الزيارة تعزيزاً للعلاقات الثنائية وتجسيدا للشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا في مجالات عدة، منها الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية والتجارة والاقتصاد والمالية.

كما ستتناول الزيارة مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والعلوم والفضاء، إضافة إلى تبادل الخبرات في هندسة الطاقة والقوى الكهربائية والذكاء الصناعي. ومن المتوقع أن تشمل الزيارة عقد مباحثات بين البلدين حول مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.