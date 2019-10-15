القيادة تعزي إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال الدولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وقال الملك: علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارككم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيا عودة المفقودين سالمين.