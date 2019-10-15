حريق في جوار تل عرقة الاثري والدفاع المدني اخمد حريقا في قعقعية الصنوبر

اندلع حريق في خراج عند الجسر في جوار تل عرقة الاثري ويعمل عناصر ​الدفاع المدني​ على اطفائه. وغطت الادخنة السوداء الطريق الرئيسي فوق الجسر الامر الذي تسبب بوقف ​حركة السير​ كليا بانتظار الانتهاء من عملية اطفاء النيران التي لم تعرف مسببات اشتعالها.

كما أخمد عناصر من الدفاع المدني - مركز ​الصرفند​ بالتعاون مع الدفاع المدني - ​كشافة الرسالة​ الإسلامية، حريقا اتى على مساحة شاسعة من الاعشاب اليابسة والاشجار المثمرة المتنوعة والحرجية المتنوعة في قعقعية الصنوبر، حيث تمت محاصرة النيران ومنعها من الامتداد الى خيم ملاصقة لرقعة الحريق.