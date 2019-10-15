اندلع حريق في خراج عند الجسر في جوار تل عرقة الاثري ويعمل عناصر الدفاع المدني على اطفائه. وغطت الادخنة السوداء الطريق الرئيسي فوق الجسر الامر الذي تسبب بوقف حركة السير كليا بانتظار الانتهاء من عملية اطفاء النيران التي لم تعرف مسببات اشتعالها.
كما أخمد عناصر من الدفاع المدني - مركز الصرفند بالتعاون مع الدفاع المدني - كشافة الرسالة الإسلامية، حريقا اتى على مساحة شاسعة من الاعشاب اليابسة والاشجار المثمرة المتنوعة والحرجية المتنوعة في قعقعية الصنوبر، حيث تمت محاصرة النيران ومنعها من الامتداد الى خيم ملاصقة لرقعة الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في جوار تل عرقة الاثري والدفاع المدني اخمد حريقا في قعقعية الصنوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.