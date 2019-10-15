مؤسسسة مخزومي: العيادة الطبية النقالة توجهت الى الدبية لإسعاف الحالات الناتجة عن الحرائق

اعلنت "مؤسسة مخزومي" في بيان، انه "بإيعاز من النائب فؤاد مخزومي، توجهت العيادة الطبيّة النقالة التابعة لمؤسسة مخزومي إلى منطقة الدبية المنكوبة للمساعدة في إسعاف الحالات الصحية الناتجة عن الحرائق في المنطقة، والوقوف إلى جانب أهلنا ومواطنينا في هذه الظروف الصعبة".
وأكد مخزومي أن "مشهد الحرائق في المشرف وباقي المناطق محزن وصراخ الناس طلبا للمساعدة والإنقاذ وصمة عار على جبين كل مسؤول تهاون في تأمين أدنى متطلبات الأجهزة لمواجهة مثل هذه الكوارث. قلوبنا مع الأهالي ومع الجيش اللبناني والدفاع المدني الذين يبذلون المستحيل للسيطرة على الكارثة".
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