النشرة: اصابة 3 اشخاص وشرطي بجروح مختلفة في حادث سير على دوار كفر رمان

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأنه "نجت منطقة دوار ​كفررمان​- النبطية من كارثة للمرة الخامسة منذ سنوات عديدة، عندما اجتاحت شاحنة بيك آب سيارتين و​دراجة نارية​ ل​قوى الامن الداخلي​ وتدخل الى ميني ماركت، مما ادى الى اصابة 3 اشخاص ودركي بجروح مختلفة".

وفي التفاصيل ان شاحنة بيك اب يقودها المواطن ح.ع. ابو جبل ( 39 عاما من ​سعدنايل​ ) محملة بكمية من النايلون قادمة من اوتوستراد حبوش - النبطية نزولا نحو ​دوار كفررمان​ - النبطية ، عندما فقد سائقها السيطرة عليها بسبب خلل في الفرامل، فأصطدم بسيارتي بيجو يقودها المواطن ا.ش . صالح ( 48 عاما من كفررمان) ، وبي أم دبليو يقودها المواطن أ.ح. شريم ( 38 عاما من حومين الفوقا) ، ثم اصطدم بدراجة نارية تابعة لمفرزة سير النبطية ويقودها الدركي خ. محي الدين، ليجتاح بعدها ميني ماركت ش. ع. صالح .

وادى الحادث الى اصابة الدركي محي الدين بجروح ورضوض خطيرة، فضلا عن اصابة ابو جبل، وصالح وشريم ، وعملت فرق من ​الدفاع المدني​ من مركز النبطية على استخدام الة القص والهيدروليك في عملية انقاذ الجرحى الذين عملت سيارات اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني و​الهيئة الصحية الاسلامية​ واسعاف النبطية على نقلهم الى ​مستشفى​ ​النجدة الشعبية​ اللبنانية في النبطية.

وتسبب الحادث بإزدحام سير خانق، وعملت وحدات من قوى الامن الداخلي باشراف قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله الذي واكب شخصيا التحقيق بالحادث واعطاء التعليمات لمرور المواطنين.

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