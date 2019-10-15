البطريرك الراعي يدعو الى الصلاة والتضامن أمام هول الحرائق

سأل غبطة البطريرك الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ من ​ساحل العاج​، جميع ال​لبنان​يين "رفع الصلوات والتضرع الى الله على نية وطننا الحبيب لبنان ونية أهله الذين يعيشون منذ البارحة أوقاتًا عصيبة مع اندلاع الحرائق في إحراجه من ​الشمال​ الى ​الجنوب​ مرورًا ب​الشوف​ والإقليم".

وأعرب الراعي عن أسفه "للواقع الأليم الذي مر به المواطنون الذين حاصرتهم النيران وقد أتت على جزء لا يستهان به من ثروته الطبيعية"، مشددا على "ضرورة تعاون المسؤولين والمعنيين في لبنان والعمل معا لاعلاء المصلحة العامة والخير العام فوق كل المنافع المذهبية والسياسية والحزبية والطائفية لما فيه خير الوطن وابنائه".

ولفت الى أن "الظرف الذي يمر به لبنان اليوم يحتم على الجميع تفعيل المبادرات والسعي الى ارساء لغة الحوار والتفاهم بعيدا عن تبادل الاتهامات التي تمعن في أذية الوطن والمواطن الذي لم يعد يقوى على تحمل المزيد من الهزات على كافة المستويات"، معربا عن "حزنه الكبير لسقوط الضحايا وتشريد العائلات ووقوع خسائر مادية في الممتلكات جراء الحريق الذي اندلع مساء امس طالبا من العناية الإلهية السهر على لبنان واهله وتجنيبه الوقوع في أزمات جديدة".