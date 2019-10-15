أكّدت قائمقام ​المتن​ ​مارلين حداد​، في تصريح تلفزيوني، "أنّنا موجودون لإكمال الإجراءات الّتي اتّخذناها مع الجهات المختصة، منعًا لتوسّع رقعة الحريق، والبلديات تقوم بمسح الأضرار".

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كانت هذه تفاصيل خبر قائمقام المتن: موجودون لإكمال الإجراءات التي اتخذناها مع الجهات المختصة منعا لتوسع رقعة الحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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