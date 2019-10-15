الحريري عرض وسفير قبرص العلاقات الثنائية

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، السفير القبرصي الجديد في ​لبنان​ بانايوتيس كرياكو. وأكد كرياكو في تصريح أن "اللقاء مع الحريري كان مثمرا ووديا، خاصة وأن لبنان هو الدولة الجارة الأقرب لنا في المنطقة. وقد تباحثنا في العلاقات الثنائية بين بلدينا، كما شكرني دولته على الطوافات التي أرسلتها قبرص للمساهمة في إخماد ​الحرائق​ في لبنان".

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