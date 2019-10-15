شقير تابع اضرار الشبكة الهاتفية جراء الحرائق وطلب استنفار كل فرق الصيانة

عقد وزير الاتصالات ​محمد شقير​ اجتماعا طارئا حضره مدير عام الصيانة والاستثمار ​باسل الأيوبي​ ومدير عام هيئة "أوجيرو" ​عماد كريدية​، خصصه لمتابعة الأضرار التي أصابت الشبكة الهاتفية جراء ​الحرائق​ التي شبت في أكثر من منطقة.

وطلب شقير خلال الاجتماع، "استنفار كل فرق الصيانة التابعة ل​هيئة أوجيرو​ ووضعها في حال جهوزية تامة للمباشرة في إصلاح الاعطال التي لحقت بالشبكة فور الانتهاء من إخماد النيران، مؤكدا أن "الوزراة ستكون مستنفرة بكل أجهزتها لإعادة الامور الى نصابها بسرعة قصوى"، مشددا على "أننا نتابع عن كسب كل التطورات الحاصلة على أرض الواقع من خلال المعلومات الواردة من أجهزتنا ومن خلال مشاركة مندوب الوزارة في اجتماعات إدارة هيئة الكوارث برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​".