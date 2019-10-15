وزير البيئة وقّع مذكرة تعاون مع نقيب المحامين لتطوير تشريعات بيئية

وقّع وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ ونقيب المحامين في ​بيروت​ ​أندريه الشدياق​ مذكرة تعاون بين ​وزارة البيئة​ و​نقابة المحامين​ من اجل تحقيق تعاون مثمر وتبادل الخبرات القانونية والابحاث والاستشارات وإعداد ندوات وورش عمل في مختلف المواضيع البيئية في مبنى " ​بيت المحامي​ " اضافة الى قيام نقابة المحامين بمحاضرات حول التشريعات البيئية وتفعيل تطبيقها.

ولفت جريصاتي إلى أنه "كان لي الشرف توقيع مذكرة مع النقيب الصديق بما تشكّل نقابة المحامين من موقع في البلد ولدى ​الشعب اللبناني​ ، وأعتقد أن هذه المذكرة هي عبارة اتفاق استراتيجي بالنسبة الينا في الوزارة لأننا نستطيع الاستفادة من طاقات المحامين الذين يُقدّر عددهم بثمانية آلاف مسجلين، وهذا هو جيش فاعل في المجتمع ونحن بأمس الحاجة ليكونوا بيئيين أكثر وأكثر وليكونوا متعاونين مع الوزارة بكل خبراتهم القانونية، ونحن الآن في نقاش قانوني مع ​وزارة العدل​ للاستعانة بالطاقات الموجودة ، ونأمل استمرار التعاون مع النقباء الذين يأتون في وقت لاحق ".

من جهته، رحب شدياق بـ"إين البيت القانوني والصديق معالي الوزير في سبيل جهوده لبيئة أفضل وهذا وجه من وجوه ​حقوق الانسان​، ونقابة المحامين معنية بالدفاع عن أي حق لصيق أو ملازم للانسان ومنها البيئة النظيفة بيئة الغد التي لو رافقت التكنولوجيا لا تخرب حياة الانسان لا بل تحسّنها.ونحن بخبراتنا المتواضعة في خدمة وزارة البيئة وكل الوزارات ومعنيون جميعاً بمسيرة إلانهاض وإعادة بناء المؤسسات وقد رأينا مدى انتاجيتها على مدى 3 سنوات لغاية الآن ، ويجب أن تُعزّز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة البيئة التي بوسائل قليلة جداً نسعى لتفعيلها وتعزيزها تواجه صعوبات كثيرة وأصدق دليل ما نواجهه هذين اليومين من غضب الطبيعة، على أمل تجاوز هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن؟"، مشيراً إلى انه "بوضع امكانات النقابة بتصرف وزارة البيئة وتبادل الخبرات القانونية والتعاون لوضع نصوص تشريعية وتأمين بيئة أفضل للمواطن ولكل لبناني يشعر أنه يمارس الانتماء لهذه الارض وللبنان ".