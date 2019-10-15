أيوب يلتقي وفدا من جامعة مونتريال

التقى رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، وفدا من جامعة مونتريال (Université de Montréal) ضمّ عميد ​كلية طب الأسنان​ في الجامعة الدكتور شاروخ إسفندياري ومستشارة العلاقات الخارجية السيدة فريدة عنبر والأستاذ باتريك عركش.

وخلال الاجتماع، الذي تمّ بحضور مسؤولة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة زينب سعد والدكتور زياد سلامة، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة مونتريال في ضوء الاتفاقية الموقعة بينهما عام 2004، ومن ضمن ذلك تطوير البرامج العلمية المشتركة وتبادل الأساتذة و​الطلاب​ والباحثين، إضافة إلى تقديم التسهيلات لطلاب الجامعة اللبنانية الراغبين بمتابعة دراساتهم العليا في جامعة مونتريال.

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