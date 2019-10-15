"القوات" دعت المحازبين والمناصرين للإنضمام للدفاع المدني ومساعدة المتضررين

دعا حزب "القوات اللبنانية" في بيان "جميع المحازبين والمناصرين إلى الإنضمام لفرق ​الدفاع المدني​ التي تعمل على إطفاء ​الحرائق​ ووضع أنفسهم بتصرفهم، وإلى تقديم المساعدة لكل متضرر من الحرائق في المناطق التي اجتاحتها المأساة"، مشيرا الى أن "هذه الكارثة الوطنية تتطلّب تضافر جهود الجميع للسيطرة عليها والحد من أضرارها".

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