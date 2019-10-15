لفت رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "‏450 ألف ​دولار​ سنويا هي كلفة صيانة 3 طوافات لاطفاء ​الحرائق​ في لبنان وفق وزير الداخلية السابق ​زياد بارود​، اقل من كلفة نفقات رحلة سفر لبعض المسؤولين في هذه السلطة".

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: كلفة صيانة طوافات اطفاء الحريق اقل من كلفة نفقات سفر المسؤولين في السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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