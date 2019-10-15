اندلاع حريق في محيط موقع القرن قبالة بلدة كفرشوبا

اندلع حريق في محيط موقع القرن الواقع تحت موقع رمتا داخل ​مزارع شبعا​ قبالة ​بلدة كفرشوبا​ قضاء ​حاصبيا​، ويتخوف أهالي العرقوب من اتساع رقعة ​الحرائق​ لتطال مزارع شبعا والمناطق المحررة في الجهة المقابلة.

من جهة أخرى، لا يزال عناصر ​الجيش اللبناني​ و​الدفاع المدني​ وورش البلديات والأهالي يجهدون لإخماد الحريق الذي اندلع في حرج زغرتغرين- ​الضنية​، حيث امتد إلى المناطق الحرجية الواقعة أسفل الوادي الفاصل بين البلدة وبلدة ديرنبوح المجاورة، ولم تتمكن آليات الدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب وعورته.

واستطاع عناصر الجيش بواسطة طوافة والدفاع المدني إحتواء وإطفاء الحريق في مناطق الحرج المرتفعة، ومنعت تمدده باتجاه الأراضي الزراعية والمنازل.

بالتوازي، تعمل طوافة للجيش اللبناني على مساعدة الدفاع المدني في إخماد الحريق المندلع منذ ما قبل الظهر في بلدتي ​بنتاعل​ وكفون في ​قضاء جبيل​.

