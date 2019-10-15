اندلع حريق في محيط موقع القرن الواقع تحت موقع رمتا داخل مزارع شبعا قبالة بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا، ويتخوف أهالي العرقوب من اتساع رقعة الحرائق لتطال مزارع شبعا والمناطق المحررة في الجهة المقابلة.
من جهة أخرى، لا يزال عناصر الجيش اللبناني والدفاع المدني وورش البلديات والأهالي يجهدون لإخماد الحريق الذي اندلع في حرج زغرتغرين- الضنية، حيث امتد إلى المناطق الحرجية الواقعة أسفل الوادي الفاصل بين البلدة وبلدة ديرنبوح المجاورة، ولم تتمكن آليات الدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب وعورته.
واستطاع عناصر الجيش بواسطة طوافة والدفاع المدني إحتواء وإطفاء الحريق في مناطق الحرج المرتفعة، ومنعت تمدده باتجاه الأراضي الزراعية والمنازل.
بالتوازي، تعمل طوافة للجيش اللبناني على مساعدة الدفاع المدني في إخماد الحريق المندلع منذ ما قبل الظهر في بلدتي بنتاعل وكفون في قضاء جبيل.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في محيط موقع القرن قبالة بلدة كفرشوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.