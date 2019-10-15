اندلاع حريق في صور والدفاع المدني اخمد سلسلة حرائق في منطقة النبطية

اندلع حريق في منطقة صور لجهة دوار ساعة Liu - مقابل مركز مصلحة مياه صور.
كما تمكنت وحدات من الدفاع المدني من مراكز الدوير وكفرصير والنبطية من اخماد حرائق اندلعت عصر اليوم في اطراف بلدة سيناي ومنطقة المغاريق في الدوير، واطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية ، واتت النيران المندلعة على مساحات من الاعشاب اليابسة والاشجار، وساهمت حرارة الطفس المرتفعة في توسعها قبل اخمادها.
كما شب حريق في كمية من الاخشاب عند المدخل الخارجي للطوارىء في "مستشفى الشيخ راغب حرب" في تول ، وعملت عناصر من الدفاع المدني على اخمادها.
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