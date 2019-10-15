اندلاع حريق في صور والدفاع المدني اخمد سلسلة حرائق في منطقة النبطية

اندلع حريق في منطقة صور لجهة دوار ساعة Liu - مقابل مركز مصلحة مياه صور.

كما تمكنت وحدات من ​الدفاع المدني​ من مراكز ​الدوير​ و​كفرصير​ والنبطية من اخماد حرائق اندلعت عصر اليوم في اطراف بلدة سيناي ومنطقة المغاريق في الدوير، واطراف بلدة ميفدون في ​قضاء النبطية​ ، واتت النيران المندلعة على مساحات من الاعشاب اليابسة والاشجار، وساهمت حرارة الطفس المرتفعة في توسعها قبل اخمادها.

كما شب حريق في كمية من الاخشاب عند المدخل الخارجي للطوارىء في "​مستشفى الشيخ راغب حرب​" في تول ، وعملت عناصر من الدفاع المدني على اخمادها.