وزير الخارجية الهنغاري: مستعدون للتعاون مع تركيا بشأن المنطقة الآمنة بسوريا

أعرب وزير الخارجية الهنغاري، بيتر جيجارتو عن "استعداد ​هنغاريا​ للتعاون مع ​تركيا​ بشأن المنطقة الآمنة شمال شرق ​سوريا​، للإسهام في إعادة ​اللاجئين السوريين​ إلى وطنهم ومنع تدفقهم إلى ​أوروبا​"، مشيراً إلى أنه "سيسر هنغاريا أن تتعاون مع تركيا في حال إقامتها منطقة آمنة في سوريا لضمان عودة العائلات التي أجبرت على الفرار من بلادها".

وشدد جيجارتو على أن "موقف هنغاريا من العملية العسكرية التركية في سوريا يتمثل في أن حل تركيا قضية اللاجئين السوريين سيخدم مصالح هنغاريا"، موضحا "أنها تكمن في منع تدفق مئات آلاف وربما ملايين ​المهاجرين​ غير الشرعيين إلى حدود بلاده الجنوبية واحتجازهم القسري هناك".

ولفت إلى أن "تركيا تستقبل نحو 4 ملايين مهاجر غير شرعي وهي تعمل على ضمان عودتهم إلى بلدانهم"، مبينا "أنها أنفقت نحو 40 مليار ​دولار​ أمريكي في إطار هذا الملف"، معتبراً أن "لهذا السبب قرر الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم عبر إقامة المنطقة الآمنة".