صالح: إصلاح المنظومة الانتخابية في العراق مطلب وطني عاجل

أكّد الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ أن "إصلاح ال​منظومة​ الانتخابية في البلاد مطلب وطني عاجل"، مشددًا على أن "العراق مقبل على تحولات كبيرة ونحن بحاجة لإصلاحات تعيد الثقة بمنظومة الحكم".

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