بنس: ترامب طلب من اردوغان وضع حد لغزو سوريا وإعلان وقف فوري لإطلاق النار

أعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ طلب من نظيره التركي ​رجب طيب اردوغان​ خلال مكالمة هاتفية، وضع حدّ لغزو ​سوريا​ وإعلان وقف فوري ل​إطلاق النار​".

ولفت في تصريح صحافي في "​البيت الأبيض​"، إلى أنّ "ترامب طلب أيضًا من اردوغان الدخول في مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مركّزًا على أنّ "ترامب كان حازمًا جدًّا مع اردوغان". وأوضح "أنّه سيتوجّه إلى ​تركيا​ قريبًا بطلب من ترامب للبحث في الملف السوري".

وذكر بنس أنّ "اردوغان تعهّد لترامب بألّا يكون هناك أي هجوم على مدينة كوباني".