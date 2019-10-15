بنس: ترامب طلب من اردوغان وضع حد لغزو سوريا وإعلان وقف فوري لإطلاق النار

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب اردوغان خلال مكالمة هاتفية، وضع حدّ لغزو سوريا وإعلان وقف فوري لإطلاق النار".
ولفت في تصريح صحافي في "البيت الأبيض"، إلى أنّ "ترامب طلب أيضًا من اردوغان الدخول في مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مركّزًا على أنّ "ترامب كان حازمًا جدًّا مع اردوغان". وأوضح "أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريبًا بطلب من ترامب للبحث في الملف السوري".
وذكر بنس أنّ "اردوغان تعهّد لترامب بألّا يكون هناك أي هجوم على مدينة كوباني".
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