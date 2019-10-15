"رايتس ووتش" تحذر من نقل عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق

حذرت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" الدول الأوروبية من "نقل مئات المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي من سجون في شمال شرقي ​سوريا​ إلى ​العراق​"، مبدية قلقها من أن "بعض الدول الأوروبية التي لا تريد استعادة مواطنيها المشتبه بهم تسعى لنقلهم إلى العراق".

ولفتت إلى انه "بالنظر إلى سجل العراق في المحاكمات غير النزيهة، يجدر على الدول الأوروبية عدم الدفع بالجهود لنقل مواطنيها إلى العراق لمحاكمتهم"، معتبرةً أن "أي ​حكومة​ تدعم هذه الخطوة، "من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضهم لخطر التعذيب، أو لمحاكمة مزيفة أو ​الإعدام​، تكون بذلك تساهم في انتهاكات جدية".

وأشارت إلى أن "هذه الاجراءات القضائية غير نزيهة وتتخللها الكثير من الانتهاكات" وحثت كل من ​فرنسا​ و​الدنمارك​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​ ودولا أخرى على "استعادة مواطنيها بدلا من نقلهم إلى العراق".