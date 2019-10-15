الطائرتان القبرصيتان أنهتا طلعاتهما للمساعدة في إطفاء الحرائق وينتظر وصول 4 طائرات من اليونان والأردن

أنهت الطائرتان القبرصيتان طلعاتهما للمساعدة في إطفاء الحرائق، وكانت تزودتا للمرة الأخيرة عند الخامسة والنصف مساء بالمياه ومادة "الفوم" التي يتم وضعها مع المياه للمساعدة في عملية الاطفاء.
ويشار إلى أن فوج الإطفاء في مطار بيروت الدولي وفوج الاطفاء في اتحاد بلديات الضاحية كانا يقدمان التسهيلات والمساندة إلى الطائرتين، ومن المنتظر وصول 4 طائرات بتقنيات متطورة الى المطار من اليونان والأردن للمساعدة في عمليات الاطفاء.
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