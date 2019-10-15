الطائرتان القبرصيتان أنهتا طلعاتهما للمساعدة في إطفاء الحرائق وينتظر وصول 4 طائرات من اليونان والأردن

أنهت الطائرتان القبرصيتان طلعاتهما للمساعدة في إطفاء ​الحرائق​، وكانت تزودتا للمرة الأخيرة عند الخامسة والنصف مساء ب​المياه​ ومادة "الفوم" التي يتم وضعها مع المياه للمساعدة في عملية الاطفاء.

ويشار إلى أن فوج الإطفاء في ​مطار بيروت الدولي​ وفوج الاطفاء في ​اتحاد بلديات الضاحية​ كانا يقدمان التسهيلات والمساندة إلى الطائرتين، ومن المنتظر وصول 4 طائرات بتقنيات متطورة الى ​المطار​ من ​اليونان​ و​الأردن​ للمساعدة في عمليات الاطفاء.