إندلاع حريق في بطرماز الضنية ومناشدات لإخماده

إندلع حريق في حرج الصنوبر المتاخم لبلدة بطرماز ـ ​الضنية​، وتوسع إمتداده بسرعة كبيرة نتيجة الرياح التي ساعدته في ذلك، وسط مناشدات من الأهالي للجهات المعنية بالتدخل قبل وصوله إلى المنازل.

ووصلت إلى مكان الحريق آليات وعناصر من ​الدفاع المدني​ لإخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي.

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