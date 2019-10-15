مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح بحادث بمصفاة ساسرف النفطية التابعة لأرامكو

أعلنت مصفاة ساسرف النفطية التابعة ل​أرامكو​ ​السعودية​ عن "مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح في حادث"، مؤكدة أن "أعمال الصيانة في المصفاة لم تتأثر". ومصفاة ساسرف هي شركة سعودية مملوكة بالكامل لشركة أرامكو، وتقع في مدينة الجبيل الصناعية.

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