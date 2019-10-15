شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد عام الكشافة: مصر تستضيف مؤتمر عالميا للكشافة 2020 بمشاركة 20 دولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد العيسوى، رئيس الاتحاد العام للكشافة، أن مصر ستستضيف فى عام 2020 مؤتمرا عالميا للكشافة، وستشارك فيه نحو 20 دولة، بأجمالى 3000 شخص مدعو من جميع أنحاء العالم.
وشدد "العيسوى "على ضرورة اهتمام المحافظين بدور الكشافة من خلال تخصيص أماكن لاقامة المعسكرات الكشفية، وذلك لتحفيز الشباب على الانضمام للكشافة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة والتى تناقش مشاكل ومعوقات الحركة الكشفية، وطالب عدد من قيادات الحركة الكشفية فى مصر بدعم الحركة الكشفية، وشددت هالة عبدالحكيم على ضرورة العمل على إنشاء مخيم للمرشدات، وقالت حتى الآن لا يوجد مخيم واحد في مصر للمرشدات وهذا نوع من أنواع التفرقة ولا بد من إنشاء مخيم للمرشدات يكون متوسطا للجمهورية لسهولة المواصلات ولكى تقوم المرشدات باداء النشاط فيه.
وأشارت هدى جبريل بالعمل على تغير اللائحة الخاصة بالاتحاد، وتساءلت كيف يتم شطب استادة لنا من الجمعية العمومية بناء على نصوص بالائحة فى حين طالب علاء حمودة بضرورة الدعم المالى.
وطالب محمد البحيرى بضرورة إيجاد مقرات للمخيات، وطالبت سماح مصطفى بوجود مقر للتنسيقية الكشفية بكل محافظة.
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