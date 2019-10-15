نص تعديل قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - =حصل ”الخليج 365” على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسن 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بانشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره عشرة جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات اعتبارا من العام الدراسى 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الاعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات وتلتزم الجامعات بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى. Advertisements ومن المنتظر أن تبدا لجنة التعليم يمجلس النواب فى مناقشته خلال اجتماعاتها القادمة. وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال خلال جلسات المجلس بإحالة مشروع القانون إلى لجنة التعليم لدراسته وإعداد تقرير عنه.

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