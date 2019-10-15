شكرا لقرائتكم خبر عن "اسكان النواب" توافق على تعديل بمادة تشكيل لجنة البت فى طلبات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، علي تعديل المادة الثانية من مشروع القانون رقم م 117 لسنه 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والخاصة بتشكيل لجنة البت فى طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن القانون. وتنص المادة الثانية فى فقرتها الأولى بعد تعديلها علي أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى نقابة المهندسين( بدلاً من عبارة لدى الجهة الإدراية في القانون القائم) أحداهما مُتخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية. Advertisements وتأتي هذه التعديلات في ضوء إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة معقوات تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء علي أرض الواقع والعمل علي تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنه 2019. وكان رئيس اللجنة، قد أعلن فى تصريحات سابقة، أن هناك مشاكل ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل علي حلها مع الحكومة، لافتا إلى أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح فى المخالفات وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "اسكان النواب" توافق على تعديل بمادة تشكيل لجنة البت فى طلبات التصالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.