شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العام للكشافة أمام "شباب البرلمان": الحركة الكشفية تحتاج إلى دعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور خالد العسيوى، رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، بدعم الحركة الكشفية فى مصر، وذلك خلال اجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب اليوم.

وقال العسيوى إن الحركة الكشفية تحتاج إلى دعم من أجل ممارسة أنشطاتها والقيام بدورها المجتمعى، وطالب بالعمل على تخصيص أماكن فى كافة محافظات مصر من أجل إقامة مقرات للجمعيات الكشفية بمختلف أنواعها، مضيفا: "لا يمكن إقامة نشاط دون وجود مخيمات".

وأكد على ضرور زيادة الدعم المالى، قائلا: "أننا بالأساس نربى النشئ وأبناء الحركة الكشفية أكثر الناس حبا لهذا البلد وانتماء له، كما طالب بالعمل على ضرورة توعية المحافظين لتخصيص أراضى للحركة الكشفية.

Advertisements

وأشار العسيوى إلى أن الحركة الكشفية المصرية تعمل على رفع اسم مصر عاليا فى المحافل العربية والدولية، قائلا: "عقدنا المؤتمر العربى للكشافة بأرض لسلام بشرم الشيخ وكان مثار للفخر والاعتزاز وأشاد به كافة الوفود العربية".

وكشف العسيوى على أن الاتحاد فى إطار الاستعداد لعقد مؤتمر عالمى العام القادم سيشارك فيه 170 دولة و3000 فرد من كافة الحركات الكشفية العالمية، ولذلك نحتاج إلى دعم للظهور بالمظر المشرف ولكنون عنوان بحق لمصر وسط هذا المحفل العالمى".

يذكر أن لجنة الشباب تناقش اليوم مشاكل ومعوقات الحركة الكشفية.