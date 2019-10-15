شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخطة والموازنة: عدم تنفيذ توصيات البرلمان يؤدى لإسقاط الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة فى تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، برد واضح من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن عدم تنفيذ توصيات اللجنة بعد انتهاء الربع الأول من العام المالى، قائلا "عدم تنفيذ التوصيات قد يصل لإسقاط الحكومة ونحن لا نريد ذلك".

وأكد ياسر عمر على ضرورة إصدار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إتاحات عاجلة بالمبالغ التى أوصت اللجنة باعتمادها بموازنات محافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية خلال الربعين الثانى والثالث من العام المالى الحالى، على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وكانت اللجنة قد أوصت فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بدعم اعتمادات موازنات وحدات الإدارة المحلية بمحافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ بإجمالى 400 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات)، بواقع 100 مليون جنيه لمحافظة كفر الشيخ، و150 مليون لمحافظة الشرقية، و150 مليون جنيه لمحافظة البحيرة.

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من ناحيته، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ونائب محافظة البحيرة، إن الاحتياجات الفعلية لمحافظة البحيرة تبلغ 3 مليارات و510 مليون للطرق، مضيفا "وعندما طلبنا 150 مليون جنيه كان ذلك للطرق المتهالكة التى لا تصلح للاستهلاك الآدمى".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة التنمية المحلية محافظات (كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة).