13 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أصدر المركز القومى للترجمة، اليوم الثلاثاء، 13 إصدارًا متنوعًا، حيث صدرت الطبعة العربية من كتاب "تاريخ البحر الأحمر.. من ديليسبس حتى اليوم" بجزئيه، من تأليف روجيه جوانت داجنت، وترجمة وتقديم حسن نصر الدين.

كذلك صدر الجزء الثاني من "القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية والطب النفسى"، من تحرير جارى ر.فاندنبوس ، والإصدار الثالث هو "التسونامي السياسي.. تحليل للأحداث في شمال أفريقيا والعالم العربي" من تأليف سيرجى كورجينيان ومن ترجمة ممدوح سيد مصطفى عزمي، ومن سلسلة ميراث الترجمة "العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي" من ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد يوسف فوزي ، "أفريقيا الحاضر والمستقبل " من تأليف ف.م تتارينسيف ومن ترجمة ممدوح سيد مصطفى، "الطفل في مصر القديمة.. مكانة الطفل في الأسرة والمجتمع من خلال نصوص وصور مصرية قديمة" من تأليف إريكا فويشت ومن ترجمة مصطفى عبد الباسط.

ومن سلسلة الإبداع القصصي، تم إصدار "فورميو" من تأليف ترنتيوس، وترجمة وتعليق ودراسة، حاتم ربيع حسن، ومن سلسلة الإبداع القصصي رواية "براين" من ترجمة وتقديم أمينة رشيد وسيد البحراوي ومن تأليف كريستيان جايي، "رحلة إلى الحجاز ومصر" من تأليف الأمير أحمد حسين خان ومن ترجمة جلال السعيد الحفناوي، "كيف أصبح العهد القديم كتابًا تدوين إسرائيل القديمة" من ترجمة أحمد عبد المقصود الجندي ومن تأليف ويليم م.شنيدويند.

وكذلك "الدولة المصرية القديمة منبع حضارة مصر.. ما يقرب من 8000 إلى 2000 قبل الميلاد" من تأليف روبرت ج.ونيك ومن ترجمة نيرمين كامل، "الصناعات التعليمية" من تأليف بيير موجلان ومن ترجمة إيمان حجاج و أخيرا تأتي "قصص قصيرة لست عشر كاتبة نيجيرية " من تحرير توين أديوالى ومن ترجمة رانيا خلاف.