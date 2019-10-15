ضبط 22 طن أعلاف مجهولة المصدر في حملة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

ضبطت أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 22 طن أعلاف مجهولة المصدر، خلال حملة مكبرة بنطاق دائرة العامرية.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين العامرية نفذت اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لضبط المصانع غير المرخصة، ومنافذ تداول السلع مجهولة المصدر، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق.

Advertisements

وأضاف سعد الله، أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع أعلاف بالكيلو 54 الصحراوي، بمنطقة العامرية، والتحفظ على 21 طن من "سيلاج الذرة"، وتبين أن المصنع بدون ترخيص.

وتابع وكيل تموين الإسكندرية، أن الحملة ضبطت أيضا متجرًا لبيع الأعلاف بذات المنطقة، وتحفظت على 24 جوالًا يحتوي على مستخلص بذرة القطن بإجمالي وزن 960 كيلو تقريبا، مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة، بعد مصادرة الكميات المذكورة تمهيدًا للعرض على النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.