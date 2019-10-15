سرقوا فيلا رجل أعمال بالتجمع.. إحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إحالة 3 متهمين، لمحكمة الجنايات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغًا لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد قيام 3 عاطلين بالتعدي على حارس عقار، وسرقة الفيلا الذي يقوم بحراستها.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا ببيع المسروقات وإنفاق الأموال على أغراضهم الشخصية.

حُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بقرارها السابق.