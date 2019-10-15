البابا فرنسيس يُعين رئيسًا جديدًا للأجهزة الأمنية بالفاتيكان

محمد اسماعيل - القاهرة - الفاتيكان- (د ب أ):

عين بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الثلاثاء، رئيسا جديدا لأجهزة الأمن في الفاتيكان، بعد يوم من استقالة المسؤول السابق من هذا المنصب بسبب تسريب إعلامي.

وأفاد بيان للفاتيكان بأنه تم تعيين جيانلوكا جوزي بروكوليتي (45 عاما) قائدا لقوات الدرك، ومديرا لخدمات الأمن والحماية المدنية في الفاتيكان.

ويحل بروكوليتي محل دومينيكو جياني، الذي واجه اللوم بسبب تسريب وثيقة سرية كشفت عن هويات خمسة أشخاص متورطين في تحقيق جنائي في الفاتيكان. وحصلت وسائل إعلام إيطالية على الوثيقة.

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كان جياني يعمل كبيرا للحراس الشخصيين للبابا فعليا، وبقي في المنصب لمدة 20 عاما، وعمل أيضا في عهد سلفي البابا فرنسيس، البابا يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكت السادس عشر.

ويخضع الأشخاص الخمسة الذين حددتهم الوثيقة المسربة للتحقيق فيما يتعلق بمعاملات مالية مشبوهة أجريت نيابة عن الإدارة المركزية للفاتيكان (الكوريا).

وكان بروكوليتي قبل ذلك نائبا لجياني.