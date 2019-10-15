نائب رئيس شل: مصر معقل أنشطتنا الاستثمارية في استكشاف النفط والغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
قال جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية للبترول، إن مصر تعد معقل أنشطة شل الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.
وأكد شوتمان، خلال المؤتمر والمعرض الدولي لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019"، الذي تم افتتاحه اليوم بالإسكندرية، الاستمرار في استكشاف فرص جديدة وتعزيز مكانة شل كأحد أكبر منتجي البترول والغاز في البلاد، في ظل التوجه الاستثماري الجديد في مصر بعد استحواذ شل على شركة بي جي وأصولها عام ٢٠١٦.
وأشار إلى فوز شركة شل بخمسة قطاعات في المزايدات العالمية التي طرحتها مصر العام الماضي ثلاثة منها في الصحراء الغربية، واثنان في منطقة دلتا النيل البحرية، وأنها تخطط لاستغلال خبراتها في المياه العميقة وتستثمر في دلتا النيل البحرية وتقوم حاليا بالاستكشاف على عمق 6000 متر، وتنفيذ أعمال المسح السيزمي.
وأوضح أن شركته تقوم من خلال مشروعها المشترك "راشبتكوا"، بتنمية المرحلة "9 ب" بمشروع المياه العميقة غرب الدلتا، ليبدأ الإنتاج بعد ستة أشهر فقط من بدء الحفر.
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