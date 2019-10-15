وصول وزراء الشرعية لـ"سيئون" تمهيدا لعودتهم إلى عدن اليمنية

أفادت مصادر حكومية يمنية، اليوم الثلاثاء بوصول عدد من وزراء الشرعية اليمنية إلى "سيئون" في حضرموت تمهيدا لعودة الحكومة إلى عدن.
وأكدت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن وصول الوزراء جاء كخطوة أولى تمهيدا لعودة الحكومة بكامل أعضائها إلى البلاد،
مكاتب الوزارات بوادي وصحراء حضرموت.
وكان في استقبالهم وكيل المحافظة ومساعدوه وقائد المنطقة العسكرية الأولى وعدد من مديري عموم
يذكر أن الحكومة اليمنية غادرت منتصف أغسطس الماضي، المناطق المحررة عقب اشتباك المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن إجراءات أمنية في إطار التحضير لعودة الحكومة الشرعية لممارسة أعمالها فيها في ضوء التفاهمات الجارية برعاية السعودية في جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
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