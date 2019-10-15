فولكس فاجن الألمانية ترجئ قرار إقامة مصنع لها في تركيا

أعلنت شركة "فولكس فاجن " الألمانية، إرجاء قرارها النهائي بشأن بناء مصنع للسيارات في تركيا، وذلك وسط إدانات دولية واسعة للعملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي شمال سوريا.
ونقلت قناة " سكاي نيوز " الأخبارية عن المتحدث باسم الشركة قوله اليوم الثلاثاءإن الشركة تتابع الوضع الراهن بعناية وأنها تراقب بقلق التطورات الجارية على الساحة السورية .
ضرورة وقف العملية العسكرية في سوريا لأنها تنذر بكارثة إنسانية .
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد دعت الرئيس التركي - خلال اتصال هاتفي يوم الأحد الماضي إلى
يشار إلى أن شركة "فولكس فاجن"، قد أنشأت وحدة تابعة لها في إقليم "مانيسا "غرب تركيا، - في وقت سابق من أكتوبر الجاري - بينما قالت الشركة إنها لا تزال في المراحل النهائية من المفاوضات وإنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن المصنع.
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