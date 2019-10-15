الرئيس العراقي: إصلاح المنظومة الانتخابية استحقاق وطني عاجل

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو "استحقاق وطني عاجل"، مشيرا إلى أن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد .

ذكرت رئاسة الجمهورية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/ - أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات

وعدداً من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين، حيث شدد على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي وهادف لتأمين فرصة مضمونة للعراقيين للتعبير عن رؤيتهم حول بلدهم بدون انتقاص وتلاعب".



وشدد الرئيس العراقي - وفقا للبيان - أن "الاستماع إلى الرؤى المختلفة يساعد في الوصول إلى تعديلات

منطقية على القانون تخدم المصلحة العامة للشعب العراقي على اختلاف مكوناته وتكون منطلقاً لإصلاح المنظومة السياسية".



وأكد أن عزوف الناخبين على المشاركة بالانتخابات الأخيرة هو دليل واضح على ضرورة تعديل قانون الانتخابات العامة؛ لما يمثله من استحقاق وطني عاجل لبناء الدولة وإصلاح مؤسساتها والقضاء على الفساد المالي والإداري تلبية لطموحات وإرادة الشعب وبما يعزز الحرية والديمقراطية في البلاد".

ودعا صالح إلى حوار وطني لمعالجة مكامن الخلل في منظومة الحكم في البلاد بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء الشعب العراقي".