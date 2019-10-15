القوات الأمريكية تغادر بلدة منبج في إطار الانسحاب من شمال شرق سوريا

قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي، إن القوات الأمريكية غادرت بلدة (منبج) التي كان يسيطر عليها الأكراد سابقًا، وذلك في إطار الانسحاب من شمال شرق سوريا، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية ذلك النبأ اليوم الثلاثاء، دون إيضاح المزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أن الجيش السوري أحكمسيطرته الكاملة على مدينة "منبج" شمال البلاد ، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، مضيفة أن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بتسيير دوريات في المنطقة.
ومطارها العسكري بريف الرقة، إضافة إلى بلدة (تل تمر) بريف الحسكة الشمالي.
يشار إلى أن وحدات الجيش السوري دخلت مدينة "منبج " بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة
وتشن تركيا عدوانًا عسكريًا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري؛ مما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة لهذا العدوان، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.. فيما حذرت عدة دول من أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم (داعش) الإرهابي في المنطقة، كما أعلنت دول أوربية تعليق صادرات السلاح إلى تركيا على خلفية هذا العدوان.
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