مباحثات إماراتية روسية عن سبل لتعاون في مجالات الطاقة المتجددة

بحث رئيس دائرة الطاقة الإماراتي المهندس عويضة مرشد المرر، مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر "فالينتينوفيتش نوفاك"، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا آليات التعاون والاستفادة مما تمتلكه روسيا من إمكانات بشرية هائلة قادرة ومؤهلة في مجال توفير التدريب والمساهمة في تطوير القدرات المحلية

في قطاع الطاقة بأبوظبي في المجالات الإدارية، والتقنية والتشغيلية، فضلًا عن التعريف بالقدرات التقنية والبحثية والروسية في مجالات الطاقة.



وأكد رئيس الطاقة الإماراتي أهمية علاقة الشراكة المميزة التي تربط البلاد مع روسيا، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على توطيدها وتطويرها بشكل مستمر من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقات والشراكات الثنائية، إضافة إلى ما يربطهما من لجان

للتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، والتي يأتي من أبرزها قطاع الطاقة الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الطرفين.وقال: "إن دائرة الطاقة في أبوظبي تلتزم بتعزيز شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية بما يسهم في تحفيز قدرة قطاع الطاقة على تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتحول نحو المزيد من الكفاءة وصداقة البيئة".



وأطلع وزير الطاقة الروسي على المشروعات الاستراتيجية الضخمة التي أطلقتها الإمارة في قطاع الطاقة المتجددة والمشروعات الداعمة للكفاءة والاستدامة، والتي ضمت مشروعات (محطة براكة للطاقة النووية - محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية - محطة الطاقة الشمسية الجديدة في منطقة الظفرة).