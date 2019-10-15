رئيس الوزراء السوداني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع محيطها الإقليمي

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع محيطه الإقليمي، وذلك بما يراعي مصالح البلاد العليا. والتقى حمدوك اليوم الثلاثاء، مع وفد المفوضية الاقتصادية الأفريقية للأمم المتحدة برئاسة المدير التنفيذي للمفوضية فيرا سونغي، التي أكدت استعداد المفوضية للتعاون مع السودان في كافة المجالات، لاسيما السياسات الاقتصادية والتنموية.

كما أكدت جاهزية المفوضية لمساعدة السودان بالعديد من الخبراء، لتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالتخطيط الاقتصادي والتنموي، فضلا عن استعدادها لنقل التجارب الناجحة في كثير من الدول الإفريقية للسودان.

أشارت إلى مساعي المفوضية من أجل رفع كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان. الاقتصادية الأفريقية للأمم المتحدة برئاسة المدير التنفيذي للمفوضية فيرا سونغي، التي أكدت استعداد المفوضية للتعاون مع السودان في كافة المجالات، لاسيما السياسات الاقتصادية والتنموية.كما أكدت جاهزية المفوضية لمساعدة السودان بالعديد من الخبراء، لتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالتخطيط الاقتصادي والتنموي، فضلا عن استعدادها لنقل التجارب الناجحة في كثير من الدول الإفريقية للسودان.أشارت إلى مساعي المفوضية من أجل رفع كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

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