بوتين: الحوار السياسي مع دولة الإمارات بناء ونحن ندعم التعاون في قطاع الطاقة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الحوار السياسي مع الإمارات العربية المتحدة حوار بناء، وأن البلدين يدعمان التعاون في مجال الطاقة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
قال بوتين، خلال زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، "الحوار السياسي منتظم وبناء.. تتواصل الاستثمارات والعمل المشترك في الشركات الناشئة،في مجال الطاقة، في مجال الذرة السلمية. نواصل تنسيق جهودنا وسياستنا بشأن سوق الهيدروكربون العالمي، بما في ذلك من خلال اتفاقية أوبك+."
هذا وبدأت، اليوم الثلاثاء، 15 أكتوبر، المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهدأبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
يتصدر المواضيع الرئيسية للمحادثات زيادة التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج، وتواصل روسيا والإمارات أيضًا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+"، أو على مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.
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