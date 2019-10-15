الجيش السوري يدخل بلدة في ريف حلب

وسع الجيش السوري سيطرته في مناطق شرق الفرات، اليوم الثلاثاء، ودخل إلى بلدة صرين في إطار انتشاره في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وسط تضارب الأنباء حول دخول القوات الحكومية مدينة منبج.

وقال قيادي في مجلس منبج العسكري "انتشرت اليوم الثلاثاء القوات الحكومية السورية في بلدة صرين حوالي 50 كم شرق مدينة منبج و30 كم جنوب مدينة عين العرب (كوباني) وتسلمت كل المقرات التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية".

وأكد القيادي أن "القوات الأميركية، التي غادرت قواعدها في محيط مدينة منبج وتوجهت إلى قاعدة خراب عشق في ريف حلب الشرقي، منعت الجيش السوري من التوجه إلى مدينة عين العرب المتفق عليها لدخول القوات السورية إلى المدينة".

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وحول العمليات العسكرية بين قوات "قسد" والجيش التركي، قال القيادي في مجلس منبج العسكري "هناك اشتباكات متقطعة اليوم ولكن دون وجود تقدم لفصائل المعارضة الموالية للجيش التركي".

ونفى القيادي دخول القوات السورية إلى مدينة منبج، مؤكدا أن الأمر اقتصر على دخول عربة بث للتلفزيون السوري وقامت بالتصوير ثم غادرت المدينة، مشيراً إلى أن "أهالي المدينة يعيشون حالة من الترقب والانتظار بين دخول الجيش السوري أو فصائل المعارضة. ولكن في العموم يريد الأهالي العيش بسلام وأمان بعد أن أتعبتهم الحروب والدمار".

وكان الجيش السوري انتشر في مناطق واسعة من ريف الرقة الشمالي والغربي.