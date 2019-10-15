كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحكومة الفرنسية: تركيا قد تتسبب في إعادة ظهور داعش في سوريا والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن إعادة ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق بات أمرا محتوما بسبب العمليات العسكرية التركية.

وأكد جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، مساء اليوم الاثنين، أن الهجوم التركي في سوريا قد يقوض سنوات من قتال تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وأوضح الوزير لصحيفة "لو فيجارو"، "إنها قضية خطيرة للغاية؛ ففي المقام الأول العملية التركية في شمال شرقي سوريا قد تقوض خمس سنوات من قتال تنظيم داعش الإرهابي". "داعش" لم ينته"؛ حسب "رويترز".

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في وقت سابق من اليوم، إلى إدانة الهجوم التركي في سوريا، مطالبا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات السلاح إلى أنقرة.

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وقال لو دريان، إنه "يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يدينوا الهجوم التركي في سوريا مجددا، وأن يدعو لفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة، ويطلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية عقد اجتماع للتحالف، الذي يقاتل تنظيم داعش"؛ حسب وكالة "رويترز".

وأضاف، لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل في لوكسمبورج "هذا الهجوم سيتسبب في مأساة إنسانية خطيرة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع، توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم، واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا، ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وأكدت فرنسا، في وقت سابق، على أنها ستكثف من جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها في التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، وضمن دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومجلس الأمن من أجل وضع حد للهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

