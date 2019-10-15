كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة توافق على استهلاك بذور القطن المعدلة وراثيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إعطاء الضوء الأخضر لكي يستهلك الإنسان القطن المعدل وراثيا، مما يمهد الطريق لبذور القطن الصالحة للأكل التي تشبه طعم الحمص - والتي قال مطوروها إنها يمكن أن تساعد في معالجة سوء التغذية العالمي.

وفقًا لوكالة رويترز، فإن قرار إدارة الغذاء والدواء بشأن مصنع القطن الذي طوره علماء جامعة تكساس إيه آند إم يعني أنه مسموح به كغذاء للناس ولجميع أنواع الحيوانات.

قال خبير التكنولوجيا الحيوية في مصنع AgriLife Research في تكساس، كيرتي راثور، أن العلماء يجرون مناقشات مع الشركات ويأملون أن يكون المصنع متاحًا تجاريًا في غضون حوالي خمس سنوات.

وقال أن الفريق سيستكشف أيضًا السعي للحصول على موافقة الجهات التنظيمية في بلدان أخرى، بدءًا من المكسيك.

وأضاف راثور: "نعم، نحن ندرك تماما مقاومة النباتات المعدلة وراثيا في العديد من البلدان، ولكن ما زلت آمل أن المقاطعات التي هي في أمس الحاجة إلى الغذاء ستتبنى هذه التكنولوجيا".

ويزرع القطن في أكثر من 80 دولة، حيث يستخدم أليافه لصنع المنسوجات وبذور القطن المستخدمة حاليًا من بين أغراض أخرى لإطعام الحيوانات مثل الأبقار والأغنام التي تحتوي على غرف متعددة في المعدة.

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وبذرة القطن العادية غير صالحة للبشر والعديد من الحيوانات لتناول الطعام لأنها تحتوي على مستويات عالية من الجوسيبول، وهي مادة كيميائية سامة.

وتم ترك جوسيبول على المستويات الطبيعية في بقية النبات لأنه يحمي من الحشرات والأمراض. لا يؤثر التعديل الوراثي على ألياف النبات للاستخدام في المنسوجات.

وأوضح راثور أنه بعد فصل زيت بذرة القطن الذي يمكن استخدامه في الطهي، يمكن استخدام وجبة بقايا الطعام التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين كملحق بروتين في التورتيا والخبز والسلع المخبوزة. ويمكن تحميص حبوب البذور وتناولها كنوع من الوجبات الخفيفة أو كنوع من زبدة الفول السوداني أو في أشرطة البروتين.

وأضاف راثور: "بالنسبة لي طعمه مثل الحمص. وتخيل الحمص دون إضافة أي مكونات أخرى إليه".

وفقًا لراتور، إذا استخدمنا الإنتاج العالمي الحالي لبذور القطن للاستهلاك البشري، فسيكون ذلك كافيًا لتلبية متطلبات البروتين الأساسية لأكثر من 500 مليون شخص.

