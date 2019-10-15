كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف الدولي: قواتنا غادرت مدينة منبج السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت قوات التحالف الدولي مدينة منبج بشمال سوريا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن قوات النظام دخلت المدينة.

وقال المتحدث العسكري الكولونيل، ميليس بي. كاجينز على "تويتر" إن القوات الأميركية "تنفذ انسحاباً مخططاً له من شمال شرقي سوريا. نحن خارج منبج".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات النظام السوري سيطرت سيطرة كاملة على منبج، فيما أعلنت الشرطة العسكرية الروسية أنها تقوم بدوريات على خط التماس بين الجيش التركي وقوات النظام بشمال سوريا.

محور جديد

وأمس الاثنين، أعلنت الفصائل السورية الموالية لتركيا، أنها بدأت معركة منبج في سوريا. وقالت في بيان على صفحتها على تليغرام، إنها "انطلقت لفتح محور جديد بهدف تحرير مدينة منبج ومحيطها من قوات سوريا الديمقراطية، ضمن العملية العسكرية التركية" في شمال سوريا، التي انطلقت الأربعاء الماضي.

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وتقع منبج على بعد ثلاثين كيلومتراً من الحدود التركية. وسبق أن انتشرت وحدات من النظام في كانون الأول/ديسمبر على تخومها بناء على طلب كردي أيضاً لردع هجوم لوحت تركيا بشنه آنذاك، إلا أن وجودهاً كان "رمزياً"، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، السيطرة بشكل كامل على مدينة منبج وجميع البلدات المحيطة بها.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الشرطة العسكرية الروسية مستمرة في دورياتها شمال غربي حدود منطقة منبج، على طول خط الاتصال بين القوات الروسية والتركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية تواصل دورياتها على طول خط الاتصال بين القوات التركية والقوات الحكومية السورية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تواصل الشرطة العسكرية الروسية القيام بدوريات على الحدود الشمالية الغربية لمنبج على طول خط الاتصال بين القوات السورية والقوات التركية. وتم تنظيم تعاون مع الجانب التركي".