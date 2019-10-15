كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يدعو العالم الاعتراف بدولة فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل بن فهم السلمى والوفد المرافق له سلسلة من الاجتماعات على هامش المشاركة في الدورة (141) للاتحاد البرلماني الدولي في صربيا مع: رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة الجمعية الوطنية في صربيا، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ورئيس مجلس النواب اليمني، ورئيس مجلس النواب الجيبوتي.



وقال رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي انه أكد خلال الاجتماعات على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لتجنيب العالم مزيدًا من الأزمات والحروب وإنعدام الأمن والاستقرار، في ظل ما يشهده العالم العربي من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وفي مقدمتها، ممارسات قوة الاحتلال "اسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من خلال استمرار الاحتلال وانتهاج سياسات القتل والتهجير وهدم المنازل، والاعتداء على المقدسات الدينية، واعتقال وسلب الحقوق والحريات.



وجدد الدكتور مشعل السلمي فى بيان صدر عن مكتبه بالقاهره، دعوته للمجتمع الدولي، بضرورة إلزام قوة الاحتلال "إسرائيل" بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما طالب برلمانات ودول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ونبه إلى خطورة محاولات تصفية القضية الفلسطينية الأمر الذي يُعرض الأمن والسلم في المنطقة العربية والعالم للخطر الشديد، قائلا إننا نؤمن في البرلمان العربي بأن حل القضية الفلسطينية هو حجر الأساس لحل كافة أزمات المنطقة، والقدس مفتاح أمنها واستقرارها.