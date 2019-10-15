كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: سوريا وتركيا تخوضان محادثات مستمرة بشأن العملية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إن حكومتي سوريا وتركيا تخوضان حوارا ومحادثات مستمرة على وقع العملية التركية في سوريا، مؤكدًا أنه سيتم منع وقوع أي اشتباك بين الطرفين.

وقال ألكسندر لافرينتييف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء من أبو ظبي، تعليقا على احتمال وقوع نزاع عسكري بين تركيا سوريا: "أعتقد أن حدوث أي اشتباك ليس في مصلحة أحد بل أمر غير مقبول، ولهذا السبب نحن بالطبع لن نسمح بذلك".

وأشار لافرينتييف إلى وجدود "حوار مستمر" بين سوريا وتركيا، وأوضح في هذا السياق أن الاتصالات جارية "عبر قنوات وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات"، مضيفا أن "المحادثات تأتي في نظام الوقف الواقعي".

وفي سياق متصل، شدد لافرينتييف على أن روسيا لم تؤيد أبدا العملية العسكرية التي تشنها تركيا شمال شرق سوريا، على الرغم من التصريحات التي أدلى بها الجانب التركي.

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وقال ردا على سؤال حول هذا الشأن: "لا، دعونا دائما تركيا إلى ممارسة ضبط النفس، واعتبرنا دائما أن تنفيذ أي عملية عسكرية في الأراضي السورية أمر غير مقبول".

وأكد ضرورة أن يكون أمن حدود سوريا مع تركيا مضمونا من خلال إدخال قبل القوات الحكومية السورية إلى الأراضي الواقعة على طول المنطقة الحدودية بين البلدين.

ودعمت واشنطن وحدات حماية الشعب، قبل أن يأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب كل الجنود الأميركيين من شمال سوريا، والبالغ عددهم حوالي ألف جندي، وذلك بالتزامن مع العملية.

وشنت تركيا هجومين واسعي النطاق في شمال سوريا، بدأ أولهما صيف 2016 والثاني في مارس 2018، قالت إنه موجه ضد تنظيم "داعش" والأكراد.