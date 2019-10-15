كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هانتر بايدن ينكر ارتكاب أي خطأ في أوكرانيا والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض هانتر، نجل نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، جو بايدن، تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحلفائه الجمهوريين بأنه ارتكب أي خطأ في المشاركة في عمل أجنبي في أوكرانيا والصين.

وقال "هانتر بايدن"، أيضًا، إنه لم يأخذ في الحسبان التداعيات المحتملة على حياة والده السياسية. نائب الرئيس السابق هو المرشح الأول في سباق الرئاسة الديمقراطية لعام 2020، كما أوردت محطة "WMC-TV" التلفزيونية.

في مقابلة مع ABC News بثت اليوم الثلاثاء، أقر "هانتر بايدن"، بأنه ربما ارتكب خطأ "في المخطط الكبير للأشياء" لفشله في رؤية التداعيات السياسية لأبيه. لكنه أضاف: "هل ارتكبت خطأ بناءً على بعض الفجوات الأخلاقية؟ بالتأكيد لا".

واعترف "هانتر بايدن"، أيضًا، أنه لن يتم تعيينه على الأرجح في مجلس إدارة شركة أجنبية إذا لم يكن اسمه الأخير "بايدن".

وأوضح: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي كان يمكن أن تحدث في حياتي إذا لم يكن اسمي الأخير بايدن".

استهدف "ترامب" والجمهوريون "هانتر بايدن" لعمله في أوكرانيا والصين، مما جعل مزاعم لا أساس لها من الفساد.

وكشفت تقارير أن هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، سيتنحى عن مجلس إدارة شركة صينية ولن يشارك في أي أعمال تجارية أجنبية، إذا تم انتخاب والده رئيساً عام 2020.

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وأوردت صحيفة "ذا هيل" في واشنطن، بيان للمحامي جورج ميسيرس، جاء فيه التأكيد على إدراك الابن بأن والده "سيسترشد تماماً وبشكل لا لبس فيه بالمعايير الثابتة للسياسة الأمريكية، بغض النظر عن تأثيرها على المصالح المهنية لهانتر".

وذكرت بلومبيرج أن الابن "لم يتوقع أبداً عبء الاتهامات الكاذبة الموجهة إليه وإلى والده من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب البيان فإن هانتر سوف يتمسك بالنأي عن كل ما يورط والده إذ "سوف يلتزم بجميع المبادئ التوجيهية أو المعايير، التي قد يصدرها الرئيس بايدن لمعالجة تضارب المصالح المزعوم، بما في ذلك أي قيود تتعلق بمصالح الأعمال الخارجية".

مؤكداً في البيان: "سيواصل إبقاء والده شخصياً بعيداً عن التورط في شؤونه التجارية".

كيانات صينية

وقال هانتر بايدن في البيان، إنه "سيستقيل من صندوق أسهم خاص تدعمه كيانات صينية مملوكة للدولة في نهاية الشهر"، بحسب بلومبيرج.

يعمل هانتر حالياً في مجلس إدارة شركة BHR (شنجهاي)، شركة إدارة صناديق الاستثمار في الأسهم، وهي مؤسسة تأسست عام 2013، بهدف استثمار رأس المال الصيني خارج البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق من هذا الشهر، إن "بكين لن تفتح تحقيقاً عن عائلة بايدن"، مضيفة أنها "لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية".